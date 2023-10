Blitz Gdf, sequestrate 7 tonnellate di marijuana nel Nuorese

Maxi sequestro di marijuana nel Nuorese. In un'azienda nelle campagne di Orani e di Orotelli i militari dalla Guardia di finanza di Nuoro hanno rinvenuto oltre 2.100 piante di canapa, per un peso complessivo di oltre 7 tonnellate, mentre nel capannone erano conservati altri 500 chili di infiorescenze di marijuana.

Per il titolare dell'azienda, un imprenditore agricolo di Sarule, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per coltivazione illegale di droga.

L'azienda, infatti, era autorizzata a coltivare canapa sativa, ma sottoposta ad analisi, la sostanza è risultata illegale con un Thc del 12,5%, ovvero venti volte quello consentito dalla normativa.

I militari di Nuoro, coaudiuvati della sezione Aerea della Guardia di Finanza di Cagliari e coordinati dalla Procura barbaricina, hanno dunque sequestrato la piantagione che avrebbe prodotto oltre mille chili di infiorescenze e foglie essiccate, pronte per la vendita al dettaglio.



