Basket: la Dinamo domenica a Cremona in cerca di riscatto

Dimenticare il passo falso con Napoli. È l'imperativo con cui la Dinamo Banco di Sardegna andrà domenica a Cremona per giocare la seconda partita del campionato di Lega A (palla a due alle 17.30), iniziato con la brutta sconfitta casalinga contro la Gevi.

"Io non ho dubbi che siamo una buona squadra, abbiamo fatto molto fatica nell'ultimo mese, ma in allenamento conta se ti mancano tanti giocatori, non è una scusa, vogliamo tornare al massimo il prima possibile, io sono positivo che possiamo fare un bel campionato. Alla fine, vedremo dove arriveremo", ha detto stamattina la guardia corata Filip Kruslin nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima gara.

Parole cariche di ottimismo, confermate dal coach, Piero Bucchi: "Stiamo lavorando duramente, ci vuole un processo di crescita, sono fiducioso che i risultati possano arrivare, non è facile in questo momento ma manteniamo serenità e concentrazione per lavorare al meglio e migliorare".

I biancoblu sono ancora alle prese con gli infortuni di Tyree, Restivo e Charalampopoulos e con l'inserimento dell'ultimo arrivato McKinnie. Ma Bucchi domenica si aspetta una reazione: "In settimana abbiamo lavorato su atteggiamento e 1 contro 1, abbiamo condiviso gli errori con Napoli, prendere coscienza, senza fare drammi, ne abbiamo parlato, possiamo fare meglio e domenica vogliamo migliorare e crescere, fare una partita di uno spessore difensivo diverso".



