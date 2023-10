Al Lirico Cagliari repliche sold out per Il lago dei cigni

Il Teatro alla Scala sceglie Cagliari e la città risponde con entusiasmo e il sold out per tutte le rappresentazioni de Il lago dei cigni, che ha debuttato martedì 3 con un'applauditissima prima.

Quella nel capoluogo sardo è l'unica tappa italiana della tournée del capolavoro di Cajkovskij nella storica versione di Nureyev e coi solisti e il corpo di ballo della Scala, di scena al Lirico fino all'8 ottobre.

Acclamati protagonisti nel doppio ruolo di Odette/Odile e del principe Siegfried, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, primi ballerini della Scala. "Un' operazione riuscita a cui lavoriamo da tempo - ha detto all'ANSA il sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari Nicola Colabianchi - la città ha risposto e si sono visti a teatro tanti giovani come sempre più spesso ormai accade. Per noi era importante portare le stelle di prima grandezza della Scala di Milano nel nostro teatro".

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko sono anche i testimonial della Fondazione Italiana per la ricerca sull'artrite (Fira). E Colabianchi ha voluto sottolineare il valore dell'impegno della Fira. "E' per me un grande onore poter ospitare al Teatro Lirico di Cagliari un avvenimento così importante per il vivere civile di tutti noi. Il felice connubio fra cultura e salute è assicurato, in quest'edizione del balletto Il lago dei cigni di Cajkovskij con il prestigioso Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, dall'arte e dalla sensibilità dei primi ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko e soprattutto dall'autorevolezza della Fondazione Italiana per la Ricerca sull'Artrite che ringrazio sentitamente".



