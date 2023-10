Villino abusivo vicino al mare, al via demolizione ad Arbus

Non doveva essere utilizzato per abitare ed era stato costruito troppo vicino al mare. Su disposizione della Procura generale della Repubblica di Cagliari, il nucleo Nucleo investigativo regionale del Corpo Forestale ha iniziato la demolizione di un villino realizzato violando le autorizzazioni in località "Seguris" ad Arbus.

La casa grande oltre 150 metri quadri era stata realizzata nel 2008 senza alcuna autorizzazione - non doveva essere ad uso abitativo e doveva avere una determinata distanza dal mare - e dopo un controllo da parte del Corpo forestale era stata sequestrata. Ne è scaturito un procedimento penale terminato con una sentenza passata in giudicato.

Le operazioni, iniziate questa mattina e che proseguiranno per alcuni giorni, sono seguite dal personale Nucleo Investigativo Regionale del Corpo Forestale, con il comandante Franco Balzano, e dalla Stazione Forestale di Guspini insieme ai consulenti tecnici, con l'ingegnera Sabrina Cucinotta.

Le attività hanno avuto inizio con la messa in sicurezza del sito e lo slaccio dell'energia elettrica operata da Enel. Poi tutti i materiali provenienti dalla demolizione dopo la caratterizzazione saranno smaltiti.



