Truffe agli anziani in aumento a Sassari, polizia "denunciate"

"Le vittime dei raggiri non devono vergognarsi, devono denunciare". L'appello rivolto agli anziani truffati arriva dal comandante della Polizia locale di Sassari, Gianni Serra, che oggi ha fatto un resoconto dell'attività svolta dal suo comando dal 2020 al 2022, nell'ambito del progetto finanziato dal ministero dell'Interno, "Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani".

Le truffe sono in costante aumento e ai classici raggiri perpetrati per telefono o porta a porta, fingendosi venditori di servizi o operai qualificati, si sono aggiunti gli imbrogli online. Per questo gli agenti, oltre a raccogliere le denunce, hanno svolto numerosi incontri, anche nelle parrocchie, per sensibilizzare e informare gli anziani sui rischi cui sono esposti e sulla necessità di rivolgersi alle forze dell'ordine, senza timori.

I dati del ministero dicono che nel quadriennio 2019-20222, il numero di vittime totali del reato di truffa risulta in aumento del 14,6% nel 2020 rispetto al 2019 e del 6,7% nel 2021 rispetto al 2020; si registra, invece, un decremento del 2% nel 2022 rispetto al 2021.

Le vittime over 65 diminuiscono dell'1,4% nel 2020 rispetto al 2019 e aumentano del 13,3% e del 6,1% nel 2021 e nel 2022.

Gli anziani vittime di truffa sono prevalentemente uomini nella fascia di età compresa tra i 65 e i 70 anni. Le vittime totali di truffa online nel 2022 sono state 99.805, delle quali 12.649 (12,7%) rientranti nella fascia di età over 65.

L'azione di contrasto ha avuto nel quadriennio in esame una flessione dell'5,1% nel 2020 rispetto al 2019; nel 2021 e nel 2022 si registrato un aumento delle segnalazioni (persone denunciate/arrestate) rispettivamente del 6,5% e 5%.

Nel 2022 risultano 26.419 segnalazioni riferite a persone denunciate/arrestate in relazione al delitto di truffa online.

Tra i modus operandi che si sostanziano nell'uso della rete si segnalano le truffe romantiche/sentimentali e le truffe del trading.



