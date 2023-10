Rally Terra Sarda, 115 team in gara su strade della Gallura

Centoquindici auto protagoniste al Rally Terra Sarda, l'appuntamento organizzato da Porto Cervo Racing in programma da venerdì 6 a domenica 8 ottobre e valido per la Coppa Rally di Zona 9 oltre che per il TER Series, la serie che attraversa tre continenti, per il Ter - Tour European Rally e per il Ter Historic.

Quindici i comuni coinvolti nell'evento, oltre ad Arzachena chiamata ad ospitare le attività proposte all'interno del Villaggio Rally Mirtò Sardegna, la cerimonia di arrivo ed il passaggio di due prove speciali, saranno interessati Tempio Pausania, Calangianus, Luogosanto e Aglientu. Presente anche quest'anno il pilota Gabriele Rossi che prenderà parte alla partenza di Tempio Pausania alla guida di una Ford Sierra Cosworth di 4° Raggruppamento, categoria che vedrà presente anche la Talbot Samba del francese Laurent Coubard e la Renault 11 Turbo di Kevin Ducos, anch'egli transalpino. Non mancheranno le linee della Renault 5 GT T di Bernardo Morgani, la Peugeot 205 GTI di Giulio Pes - presidente di Automobile Club Sassari - e la Peugeot 309 GTI di suo figlio Pietro. A contendersi il 3° Raggruppamento saranno il britannico Tim Metcalfe, leader nella classifica del TER - Historic su Ford Sierra RS e Marc Laboisse, su Porsche 911 SC. A rappresentare il 2° Raggruppamento sarà la Opel Ascona 1.9 di Giovanni Pischedda.

I motori verranno accesi venerdì 6 alle 10, quando nel Villaggio Rally Mirtó Sardegna allestito nella Promenade du Port di Porto Cervo inizieranno le verifiche tecnico sportive.

Sabato 7 ottobre ci sarà lo shakedown sull'asfalto proposto dalla "Gallura- Fonti di Rinaggiu - Tecnograf" a Tempio Pausania, con le vetture in partenza dalla pedana allestita in Corso Matteotti; e poi le prove speciali in programma nel territorio di Luogosanto e Aglientu. Domenica 8 ottobre si ritorna in Costa Smeralda con l'uscita delle auto dal riordinamento notturno di Porto Cervo verso il parco assistenza, ambientato ad Arzachena.



