Protezione civile, test per la colonna mobile sul lago Omodeo

Esercitazione di Protezione civile oggi al lago Omodeo nell'Oristanese. Il test, inserito nell'"esercitazione nazionale di colonna mobile 2023" è servito per "testare la tempestività e l'efficienza della risposta di tutti gli enti coinvolti, le procedure interne, la capacità di comunicazione, l'operatività dei mezzi, l'efficacia delle misure a salvaguardia della popolazione", ha spiegato il prefetto di Oristano Giuseppe Angieri.

Attivato il posto di comando avanzato con la convocazione del centro di coordinamento soccorsi in Prefettura, così come previsto dal piano provinciale di gestione del rischio idrogeologico. Coinvolti nell'esercitazione vigili del fuoco, polizia, carabinieri, Guardia di finanza, polizia stradale Capitaneria di porto, Genio civile, 118 e anche Anas, Provincia, Corpo Forestale, i comuni di Sorradile e Ula Tirso, E- Distribuzione e il Consorzio di Bonifica.

Il test di oggi è stato anche l'occasione per verificare il nuovo sistema di comunicazione "TooWay" che consente via satellite di trasmettere dati internet e di seguire in tempo reale sia dal centro operativo nazionale che da ogni sede dei vigili del fuoco lo sviluppo delle operazioni di soccorso.





