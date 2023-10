Porte aperte per la collezione d'arte del Banco di Sardegna

Il Banco di Sardegna apre al pubblico la sede della direzione generale e con la manifestazione "è cultura!", promossa da Abi Eventi sull'intero territorio nazionale, mette in mostra la propria collezione di opere d'arte. Nella palazzina storica di viale Umberto, a Sassari, sabato 7 ottobre, dalle 10 alle 19, sarà possibile visitare il nuovo allestimento della sala intitolata a Mario Sironi, dove è ospitata una selezione delle opere del maestro, parte delle quali è momentaneamente esposta a Modena presso la Galleria di Bper Banca nell'ambito della mostra "Mario Sironi.

Solennità e tormento".

Abbinata ai capolavori di Sironi ci sarà l'esposizione di opere ceramiche realizzate dagli allievi dell'Istituto d'arte negli anni '50, '60 e '70, insieme a lavori ed elaborati degli allievi del nuovo liceo. Sotto la guida di maestri ceramisti come Gavino Tilocca, Piero Artudi e Monica Scassellati, i ragazzi hanno realizzato le opere che consentono di apprezzare l'evoluzione del linguaggio della ceramica e il suo stretto rapporto con la scultura, attraverso la fusione dei due linguaggi espressivi.

E ancora: nella sala Siglienti sarà possibile visitare l'esposizione "Percorsi e scoperte", con opere di Mario Paglietti, Fabio Lumbau, Filippo Figari, Mario Delitala, Pietro Antonio Manca e Mario Manca. In mostra anche le opere sarde di Héctor Nava, le carte geografiche storiche della Sardegna dal '500 a metà '800, argenti e preziosi sacri e profani, monete antiche, le bambole in costume sardo delle sorelle Ruiu, i documenti custoditi nell'archivio storico del Banco di Sardegna e una selezione della collezione di gioielli realizzati nei laboratori del liceo artistico "Figari" dagli anni Sessanta a oggi.



