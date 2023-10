Porcu, 'fondi Pnrr a Protezione civile per opere di prevenzione'

"Sui fondi Pnrr destinati al dissesto idrogeologico c'è una enorme frammentazione delle risorse, al Festival delle Regioni di Torino ho proposto al ministro di valutare la possibilità di garantire alla Protezione civile risorse anche per l'attività preventiva, quindi non solo in fase emergenziale, e in particolare di affidarle la regia unica dei lavori e degli interventi da fare soprattutto nelle zone dove il rischio già accertato è particolarmente alto". Lo ha spiegato l'assessore dell'Ambiente Marco Porcu, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative sarde della Settimana nazionale della Protezione civile.

"Tutto ciò per sollevare i Comuni già penalizzati dai tagli dei fondi del Piano - ha chiarito Porcu - ed evitare che tutte le risorse che normalmente vengono spese in fase emergenziale, possano essere utilizzate prima, in ottica preventiva, perché ciò significa anche spendere meno".

A proposito di un primo bilancio della campagna antincendi, senza ancora i numeri definitivi, l'assessore è positivo: "La campagna non è ancora conclusa e l'allerta deve restare massima, ma si può parlare di un bilancio positivo - ha spiegato -: il numero degli incendi rispetto all media dell'ultimo decennio è in netta flessione, ma soprattutto cala la superficie percorsa dai roghi, ciò significa che l'attività di intervento delle forze a terra e quelle aeree è stata tempestiva e proficua e ha consentito di delimitare i danni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA