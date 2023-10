Moby presenta a Rimini le novità della stagione 2024

Moby, Tirrenia e Toremar al TTG di Rimini, l'appuntamento più importante riservato alle agenzie di viaggio, per presentare agli operatori le novità previste per la prossima stagione.

Tante le novità per la fine del 2023 e il 2024: a partire dall'arrivo in Italia di Moby Legacy che, esattamente come la sua gemella Moby Fantasy, è uno dei traghetti più grandi e green al mondo. Anche Legacy, come Fantasy, entrerà in linea sulla tratta Livorno-Olbia ma anche sono previste anche nuove tratte (che saranno annunciate durante la manifestazione), più frequenza, navi più comode e capienti. Oltre a un allungamento della stagione di molte linee, che partiranno già in primavera e termineranno in autunno inoltrato in vista della destagionalizzazione del turismo in Sardegna, Sicilia, Corsica, Elba e arcipelago toscano. In più al TTG di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, la partnership con le agenzie di viaggio si consoliderà ulteriormente: a tutti gli agenti di viaggio di Sardegna e Sicilia verrà offerto il viaggio gratuito per due persone con auto al seguito, cabina, cena e colazione e a quelli dell'Elba viaggio per due persone e auto per raggiungere il TTG a Rimini.





