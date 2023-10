Malore mentre nuota, 70enne salvato da una surfista

Un uomo di 70 anni si è sentito male mentre nuotava, rischiando di annegare, ma una surfista è riuscito a salvarlo. È accaduto nella tarda mattinata di oggi nello specchio di mare antistante la spiaggia di Is Arenas, a Narbolia, in provincia di Oristano. La surfista ha notato il bagnante in difficoltà, lo ha raggiunto e portato a riva. Sul posto sono poi arrivati i medici del 118 prima con un'ambulanza e poi con l'Elisoccorso. L'uomo è stato rianimato, stabilizzato e trasportato in ospedale.



