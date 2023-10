Gavino Faa professore emerito di Anatomia patologica

L'ex preside della facoltà di Medicina dell'università di Cagliari, Gavino Faa, è ora professore emerito di Anatomia patologica. Lo ha insignito la ministra Anna Maria Bernini. Il docente ha diretto la scuola di specializzazione dell'ateneo del capoluogo sardo, ha insegnato alla Temple University di Philadelfia e ha presieduto il Collegio nazionale degli ordinari della disciplina.

La proposta di nomina a professore emerito di Anatomia patologica è stata deliberata a marzo all'unanimità dal consiglio del dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica.

Il 31 maggio si è espresso il Senato accademico dell'università di Cagliari.

Ordinario dal 1994, fino al settembre del 2022 Faa ha diretto la cattedra di Anatomia patologica della facoltà di Medicina, dell'istituto di Anatomia patologica e del servizio di Anatomia e istologia patologica al San Giovanni di Dio. Dall'1 ottobre 2002 al settembre 2008 è stato preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Faa ha inoltre gestito decine di congressi internazionali ed è stato nominato editor della rivista "Frontiers in Medicine-Pathology". Da vari assessori regionali alla Sanità è stato nominato responsabile scientifico del registro tumori, componente della consulta della ricerca, membro della commissione oncologica.

Dal 2012 è Adjunct Professor al Department of Biology-College of Science and Technology della Temple University a Philadelphia (Usa). Dal 2018 è consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, in qualità di esperto nel campo dei "Metalli in medicina". È tuttora presidente eletto della commissione per l'abilitazione scientifica nazionale.



