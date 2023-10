Dopo l'anteprima di Silent al via l'European Jazz Expo

Un tentativo di riaffermare "il primato dell'intelligenza e dell'invenzione, come unico mezzo per rompere l'isolamento della Sardegna". Con queste parole il direttore artistico di Jazz in Sardegna, Massimo Palmas, ha inaugurato ieri la 43/a edizione dell'European Jazz Expo con il concerto "Silent", viaggio ai limiti della percezione sonora ideato dal compositore Gabriele Marangoni.

Solo un piccolo assaggio del ricco programma che da venerdì 6 sino a domenica 8 ottobre, animerà tutti gli spazi del Teatro Massimo di Cagliari dando vita a un originale cantiere di saperi a ingresso libero (a pagamento solo i concerti serali), da godere in totale libertà tra musica live, big orchestra in terrazza, jazz brunch, degustazioni, lezioni di storia della musica, laboratori per i più piccoli, compreso uno special event il 4 novembre protagonisti la giornalista Livia Grossi del Corriere della Sera con un nuovo format "Il Giornale parlato" e l'acclamato sassofonista californiano Joshua Redman.

Una rassegna contraddistinta, come nella cifra dell'Expo, da una molteplicità di appuntamenti e dedicata a Daniela Zedda, fotografa che ha mosso i primi passi da professionista proprio sul palco del Festival Jazz e che Antonio Marras ricorda con commozione e affetto nella pubblicazione Jazzine dedicata alla rassegna ricca di contributi e interviste.

Tanti i musicisti che si esibiranno dal vivo: dal gruppo norvegese dei Rymden (venerdì alle 22), al maestro dell'oud Anouar Brahem; dalla sassofonista e band leader africana Camilla George, al pianista jazz Kenny Barron, al bassista, compositore e arrangiatore americano Christian McBride accompagnato dai New Jawn.

Venerdì 6 apertura con gli Itinerari di Giovanni Bietti, sala M1, alle 19, un viaggio multiculturale suonato e raccontato da uno dei migliori divulgatori musicali italiani accompagnato sul palcoscenico dai suoi fidati musicisti.



