Auto fuori strada a Fluminimaggiore, muore una 83enne

Stavano facendo un giro in auto Carmela Deiana, 83 anni di Arbus, e la sua badante di 58 anni di Fluminimaggiore, vittima e ferita dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la statale 126 a Fluminimaggiore. Al volante della Fiat Punto finita fuori strada c'era la badante che arrivata all'altezza del chilometro 59 ha perso il controllo dell'auto. La Punto è finita fuori strada schiantandosi contro il guard-rail. A causa del violento impatto, l'anziana ha sbattuto la testa contro il vetro anteriore dell'auto perdendo i sensi. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e i medici del 118, ma per Carmela Deiana non c'è stato nulla da fare, l'anziana è morta sul colpo. La ferita è stata trasportata all'ospedale Sirai di Carbonia: è non in gravi condizioni. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire rilievi e soccorsi. Sul posto anche il personale dell'Anas.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA