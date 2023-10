Attentato incendiario contro auto di un carabiniere e sua moglie

Attentato incendiario a Siniscola, dove durante la notte sono andate a fuoco le auto del maresciallo dei carabinieri del paese e di sua moglie. I due mezzi erano parcheggiati in via Carbonia. I punti di innesco sono stati riscontrati su entrambe le vetture: la Bmw del militare è andata completamente distrutta, mentre la Fiat 500 della moglie è stata danneggiata.

Il comandante della stazione dei carabinieri di Siniscola, 32 anni di origine siciliana, è rimasto ustionato alla mano sinistra nel tentativo di spegnere le fiamme, appiccate intorno alle 3.30. Ferite fortunatamente lievi, medicate dalla guardia medica e guaribili in pochi giorni. Il militare è stato svegliato nel cuore della notte dallo scoppiettio delle fiamme che proveniva dalla strada sotto casa, in via Carbonia, dove vive anche il maresciallo con la moglie e dove erano state parchegiate le auto.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno cosparso di benzina entrambi i cofani anteriori delle due vetture e poi hanno dato fuoco: il rogo è stato spento dai pompieri. Sul posto sono presenti diverse telecamere dalle quali i militari sperano di poter individuare gli autori dell'attentato. L'indagine è coordinata dalla Procura di Nuoro. Un altro incendio di natura dolosa, questa volta a Gavoi, ha distrutto l'auto di un imprenditore del settore elettrico.



