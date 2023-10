A Tempio un percorso dedicato per la salute di donne e minori

Nasce dalla sinergia tra le unità operative di Ginecologia e Ostetricia e di Pediatria, e ha lo scopo di personalizzare le cure attraverso un rapido accesso ai servizi offerti nel presidio ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania, con un canale diretto per soddisfare i bisogni di salute di donne e bambini: è il percorso "Do.Mino" del dipartimento donne e minori che ha aperto uno sportello all'interno dell'ospedale dell'Alta Gallura. Un progetto pilota che parte dalla cittadina e che verrà esteso anche ai territori di Olbia e La Maddalena.

"Dopo la prima visita gli operatori prenderanno in carico l'utente, gestendo i suoi bisogni e preoccupandosi di agevolare il più possibile l'accesso ai servizi sanitari del territorio - spiega il direttore del dipartimento Giangavino Peppi - E non occorrerà passare tramite il centro unico di prenotazione. Ci occuperemo anche della parte burocratica, perché le pazienti effettueranno prima le visite e poi regolarizzeranno il pagamento del ticket attraverso le impegnative prodotte dai nostri medici. Lo sportello Do.mino sarà uno spazio visibile, segnalato all'ingresso dell'ospedale e all'esterno degli ambulatori di Ginecologia e Pediatria".

Lo sportello sarà attivo negli ambulatori di Ginecologia e Pediatria, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Sono attivi, inoltre, due numeri di telefono, dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 12.00: per i bisogni di salute delle donne si potrà chiamare il numero 079 678241, per quelli dei minori il numero 079 678326.



