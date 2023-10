A Pula il campionato del mondo juniores di scacchi

Turismo e sport insieme a Pula per il primo campionato del mondo juniores di scacchi (Under 20) rapid e blitz.

Dal 9 al 16 ottobre si sfideranno atleti da 26 federazioni.

Appuntamento al Teatro Maria Carta. Circa 200 i partecipanti tra staff, arbitri e giocatori con le rappresentative di 26 Paesi: Armenia, Austria, Azerbaijan , Belgio, Croazia, Georgia, Germania, Ungheria, India, Israele, Italia, Kazakistan, Kosovo, Marocco, Moldavia, Messico, Norvegia, Polonia, Romania, Scozia, Serbia, San Marino, Svizzera, Slovacchia e Russia (che però giocherà sotto bandiera neutra della Federazione Internazionale a seguito delle sanzioni sportive previste dal CIO).

"Prosegue il cartellone dei grandi eventi sportivi internazionali programmato per la promozione turistica della Sardegna e tornano gli scacchi con un campionato mondiale giovanile - ha detto l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa durante la conferenza stampa di presentazione del programma - grazie anche alla diretta streaming, queste manifestazioni fanno conoscere l'isola agli appassionati di tutto il mondo".

Un'occasione anche per Pula. "C'è la massima attenzione come amministrazione per il turismo sportivo che è importante per l'economia del nostro territorio che si inserisce spesso nei periodi di spalla - ha dichiarato il sindaco di Pula Walter Cabasino - una rassegna così importante apre il nostro territorio al mondo, e quindi ci dà una grossa opportunità di far conoscere le nostre strutture alberghiere e il patrimonio culturale e ambientale. Gli sportivi spesso sono accompagnati dalle loro famiglie e diventeranno gli ambasciatori nelle loro nazioni delle bellezze del territorio".

Il torneo si divide in due circuiti: quello più spettacolare prevede che le sfide sulla scacchiera si svolgano giocando non solo contro l'avversario, ma soprattutto contro il tempo con solo 3 minuti a testa a disposizione.

Il 13 ottobre è prevista la giornata di riposo: atleti e accompagnatori potranno visitare le bellezze del territorio.





