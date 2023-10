A Monaco per promuovere destinazione Sardegna con Insula

Sui sentieri del turismo enogastronomico tra arte, moda e design: continua il viaggio di Insula Sardinia Quality World, la campagna di promozione della destinazione Sardegna, un'azione di marketing promossa dall'assessorato regionale al Turismo e dalla divisione Agrifood del Cipnes.

Dopo l'esperienza delle tre serate all'interno del White Village nella Milano Fashion Week 2023 , in cui l'Isola è stata raccontata attraverso la moda, i cookies show e i laboratori dei maestri artigiani e designer, il tour promozionale ha fatto tappa a Montecarlo nella settimana dedicata alla Fiera nautica "Monaco yacht Show 2023".

Obiettivo della partecipazione di Insula, inquadrare la Sardegna come un possibile approdo esperienziale nel Mediterraneo, attrattivo per i maxi yacht in transito, e allo stesso tempo promuovere maggiori arrivi e con essi tour tematico-esperienziali e consumi local, orientando così la distribuzione delle eccellenze produttive sarde anche verso un target internazionale. La serata evento fuori salone, realizzata a Le Meridien, è stata l'occasione per assaggiare il meglio delle produzioni alimentari e vinicole dell'Isola. Nel corso dell'autunno Insula sarà presente a Parigi, Zurigo e San Francisco.



