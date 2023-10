Università Cagliari e sostenibilità, convegno aperto al pubblico

Venerdì 6 ottobre, a partire dalle 15.30, nell'aula magna della facoltà di Ingegneria e architettura, l'Università di Cagliari, in collaborazione con la Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (Rus), ha organizzato un convegno dal titolo "L'Università nel percorso verso la sostenibilità: l'esperienza della Rus e l'impegno dell'Università di Cagliari".

L'evento avrà come tema principale le iniziative e le politiche strategiche di sostenibilità avviate dall'ateneo, con lo scopo di portare all'attenzione l'impegno che le Università stanno portando avanti in questi anni per l'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda ONU 2030.

Le università italiane hanno infatti un delicato e importante ruolo di agenti del cambiamento della società proprio in virtù del loro compito istituzionale nel campo della formazione, della ricerca scientifica e della terza missione. La Rus è stata istituita dalla Conferenza Rettori delle Università Italiane (Crui) nel 2016 con lo scopo di diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità, sia all'interno che all'esterno degli atenei, in modo da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle attività, rafforzando l'esperienza e l'immagine universitaria italiana a livello internazionale.

L'evento del 6 ottobre, a dieci anni dalla nascita del network, ha l'obiettivo di dimostrare quanto il lavoro in rete abbia favorito lo sviluppo di collaborazioni tra università e tra le università e il territorio, diffondendo innovazione sociale e fornendo stimoli culturali per l'intero sistema Paese.





