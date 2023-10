Una nuova piazza a Cagliari all'ingresso del Poetto

I turisti arrivano al Poetto. Ma manca il biglietto di presentazione. Una "porta" bella, verde e accogliente che spiega: qui inizia il mare. Sarà così piazza degli Arcipelaghi: da oggi sistemazione dei cartelli di inizio lavori. E appuntamento alla prossima estate con panchine, fontane e illuminazione: sarà il punto di partenza o di arrivo delle passeggiate nel lungomare.

Per il Comune di Cagliari un progetto per dare senso a uno spazio importante per posizione e ampiezza. Ma disordinato e caotico per l'eredità dei vecchi utilizzi di quell'area: alla sinistra c'era un distributore, a destra c'è ancora uno sterrato polveroso usato come parcheggio nella zona antistante al vecchio cinema all'aperto di Marina Piccola.

Un punto strategico non solo per pedoni e automobilisti. Ma anche per il trasporto pubblico: sarà lì la prima fermata della metro Poetto. "Passiamo da una sorta di non luogo - ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu - disordinato e confuso nella distribuzione degli spazi, a una nuova piazza che è la porta naturale del Poetto: prima fermata e Marina Piccola, una delle zone più importanti della città. Vogliamo realizzare un ambiente accogliente, accessibile e senza barriere architettoniche.

Saranno inoltre installate nuove panchine, fontane, pergole e porta bici e un sistema di illuminazione per valorizzare la piazza durante la notte, compresa la fermata della metro leggera".

Sarà realizzata una corsia carrabile destinata al traffico veicolare controllato (Ztl 30 km/h) per residenti, concessionari delle attività balneari e nautiche del litorale.

E poi una pista ciclabile per ciclisti e skater, e una corsia runner, tutte da pavimentare con asfalto resinato colorato.

Progettati da tecnici sardi, i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice, anche questa sarda. L'obiettivo è ora quello di terminare gli interventi entro dieci mesi. Il progetto è stato finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020. In totale 3 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per lavori.



