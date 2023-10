Sciopero al liceo D'Arborea per la ricreazione in cortile

Primo sciopero degli studenti in Sardegna. È successo questa mattina al liceo Eleonora D'Arborea a Cagliari, in via Carboni Boi. Pomo della discordia - spiegano i ragazzi - le nuove (ma per la scuola sono sempre le stesse) regole sulla ricreazione e le macchinette per l'acquisito di bevande o snack durante la permanenza nell'istituto. Rispetto alle altre proteste, molto frequenti soprattutto nei primi mesi dell'anno scolastico e di solito esterne alla scuola, la particolarità è che i ragazzi hanno varcato i cancelli dell'istituto e organizzato una sorta di assemblea spontanea nel cortile. Proprio per parlare di questi problemi.

Per la scuola le modalità di svolgimento della ricreazione- spiega all'ANSA la dirigente scolastica Maria Grazia Sanna - sono le stesse dell'anno scorso, regolarmente approvate dagli organi collegiali dell'istituto. "Si può andare in cortile - spiega la preside - ma solo accompagnati dal docente: questo a tutela della sicurezza dei ragazzi". Anche per evitare eventuali contatti con persone esterne alla scuola. Per quanto riguarda le macchinette l'istituto spiega che i distributori per l'acqua sono regolarmente in funzione. E che, per quanto riguarda le altre "macchinette" (oltre a questioni amministrative) è imminente un intervento della Città metropolitana per la riorganizzazione degli spazi all'interno della scuola.



