Nuovi scenari del turismo, esperti a confronto a Olbia

Uno stimolo per cercare nuove riflessioni, generare idee e portare ad approcci più innovativi per lo sviluppo del turismo in Sardegna: è l'obiettivo di Sardinia Call 2 Action, la serie di quattro appuntamenti in programma tra il mese di ottobre e quello di novembre all'aeroporto di Olbia, giunto alla settima edizione.

Professionisti del settore, studenti, startupper, operatori e personale di enti pubblici avranno la possibilità di confrontarsi e ragionare sullo sviluppo turistico sardo inquadrato nell'orizzonte 2024-2034. "Nel solco di quello che è oramai divenuto un appuntamento classico per gli operatori, Geasar e l'Assessorato del Turismo continuano ad investire nel Sardinia Tourism Call2Action per 'costruire turismi' - spiega Lucio Murru, direttore commerciale dell'aeroporto di Olbia - cioè stimolare intelligenze e attivare energie turistiche, per parlare a voce alta del futuro del settore e soprattutto per prepararsi al meglio ad affrontare scenari sempre più competitivi".

Accanto ai protagonisti delle scorse edizioni di Sardinia Tourism Call2Action - come Josep Ejarque, Maria Elena Rossi, Antonio Usai, Gianfranco Fancello, Gianluigi Tiddia, Robert Piattelli, Lucio Murru - ci saranno tecnici, economisti come Anna Maria Pinna e Carlo Marcetti, il giornalista Pier Luigi Rubattu, i manager Franco Fois, Fabrizio Piras, Mario Garau, docenti universitari come Maria Agostina Cabiddu e Matteo Boccia e lo scrittore Marcello Fois.

Ciascuno dei quattro appuntamenti prevede una masterclass con inizio alle 10.30 in presenza, per un numero chiuso di 70 partecipanti, e a seguire dalle 16.30 un webinar in diretta fino alle 19 su YouTube e Facebook. Il primo dei quattro incontri prenderà il via giovedì 5 ottobre con al centro il tema "Overview Turismo Europa". Nella seconda giornata, in programma il 18 ottobre si parlerà del modello turistico sviluppato nelle Isole Baleari e della Croazia, mentre il 15 novembre sarà la volta di quello della Grecia e della Costa Azzurra.

Il ciclo di appuntamenti si chiuderà il 29 novembre con l'analisi del turismo in Turchia e Isole Canarie. In tutti gli incontri verranno analizzati i dati degli aeroporti, dei porti, la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, con un focus sulle imprese top 1000 Sardegna.



