Nasconde 25 kg di marijuana in casa della nonna, arrestato

Viveva a casa della nonna 90enne e usava la soffitta per fare essiccare la marijuana. Lo hanno scoperto i carabinieri di Cagliari che hanno arrestato un 29enne per detenzione e spaccio di droga. Sequestrati 24 chili e mezzo di cannabis.

I militari tenevano da diverso tempo sotto controllo il 29enne e si erano insospettiti perché, nonostante non avesse un lavoro, manteneva un tenore di vita alto. È quindi scattata la perquisizione che ha consentito di recuperare nella soffitta 560 grammi di marijuana in fiore, 540 tritata, nonché circa 230 cime di cannabis con infiorescenze per un peso complessivo di circa 23,4 kg.

Il giovane si trova ora ai domiciliari, l'arresto è stato già convalidato. La nonna, nonostante il forte odore di marijuana che riempiva totalmente gli ambienti della casa, non sospettava nulla dell'attività del nipote.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA