Banco di Sardegna, premio Valore Impresa a 3 aziende eccellenti

Il Banco di Sardegna ha consegnato il premio "Valore Impresa" a tre Pmi eccellenti della Sardegna, che si sono dimostrate resilienti e di successo nonostante un contesto, come quello attuale, caratterizzato da forti tensioni e instabilità.

Si tratta di Cantina Pala, NeMea Sistemi e Ros'e Mari Farm & Green House. Il riconoscimento, ideato da Bper Banca con l'obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana, capaci di distinguersi grazie a una concezione profondamente innovativa e sostenibile del fare impresa, e alla capacità di generare sviluppo, è stato consegnato dalla responsabile della Direzione territoriale Sud del Banco di Sardegna, Giannina Balia.

Per Cantina Pala di Serdiana ha ricevuto il premio il general manager dell'azienda, Fabio Angius. A ritirare il premio per NeMea Sistemi di Alghero è stato il fondatore e ad Michele Boella. Infine, per Ros'e Mari Farm & Green House di Donigala Fenughedu ha ricevuto il riconoscimento la fondatrice Lucia Schirru.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA