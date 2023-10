Uil, in 5 anni chiuse 69 filiali di banche in Sardegna

A Cagliari ultima tappa sarda della campagna Uilca contro la desertificazione bancaria "Chiusura filiali? No, grazie". attiva dall'inizio dell'anno su tutto il territorio nazionale. Durante gli appuntamenti nelle regioni d'Italia, la popolazione locale è invitata a partecipare a un sondaggio volto a misurare l'impatto del fenomeno sulle comunità.

Dal 2018 al 2022 in Italia gli sportelli bancari sono diminuiti del 17,4% (-4.423). I comuni serviti da banche sono scesi del 10,9% (-583). Il trend negativo coinvolge anche l'aspetto occupazionale: 14.020 dipendenti in meno nel settore (-5%). Anche la Sardegna non fa eccezione, secondo il sindacato: negli ultimi anni, infatti, si assiste a un lento ma progressivo allontanamento del sistema bancario nei confronti del territorio. Dal 2018 al 2022 i comuni serviti da banche sono diminuiti dell'8,1%, sono state chiuse 69 filiali (-12,4%), e i dipendenti del settore bancario sono passati da 4.226 a 3.842 (-9,1%), con una perdita di 384 posti di lavoro.

"La nostra campagna, in pieno stile Uilca e Uil, vuole costruire le condizioni perché ci sia un dibattito ampio e si acquisisca consapevolezza su un tema che ha risvolti negativi in termini anche sociali e non solo economici. Vogliamo dare il nostro contributo per trovare soluzioni condivise - dice il segretario generale Uilca Fulvio Furlan - L'iniziativa nazionale vuole accendere i riflettori su un problema che deve interessare tutti e per la cui risoluzione ogni soggetto sociale può e deve fare qualcosa".

Solidarietà e sostegno per la "capillare iniziativa" Uilca dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu per il quale bisogna fare "il possibile per bloccare un fenomeno apparentemente inarrestabile. Penso che debbano essere garantiti tutti i servizi essenziali soprattutto ai cittadini che vivono nelle realtà periferiche. Sono solidale con i tanti sindaci che portano avanti questa giusta battaglia".

"Siamo un'Isola che purtroppo continua a subire il processo di spopolamento dei territori e dove il problema del taglio degli sportelli bancari è molto sentito. Come Uil Sardegna siamo impegnati insieme a Uilca in questa campagna, che mette al centro le persone e i loro bisogni. È importante che il servizio essenziale offerto dagli istituti di credito non venga meno", conclude la segretaria generale Uil Sardegna Francesca Ticca.





