Tragedia a raduno auto sportive, virale video della carambola

E' diventato virale, con centinaia di migliaia di visualizzazioni, il video dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla statale 195 a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis Iglesiente, costato la vita a due coniugi svizzeri a bordo di una Ferrari, presa a nolo per un raduno di auto sportive di lusso nel sud Sardegna.

Un filmato girato con una dash cam da una coppia di stranieri che ha assistito in diretta alla carambola. Si sente l'uomo dire in inglese: "questa è una Lamborghini", poi scorrono le immagini con le tutte fasi del sorpasso che risulterà fatale per la coppia del Canton Zurigo morta carbonizzata all'interno della Ferrari che si è incendiata dopo l'uscita di strada e la carambola con la Lamborghini e un camper di turisti altoatesini.

Il filmato è stato subito acquisito dai carabinieri e ora sta facendo il giro dei social dove compaiono anche commenti sull'opportunità o meno di pubblicarlo.



