Spettacoli, passeggiate e impegno per la rassegna Vortici

È intitolata Vortici la rassegna autunnale di Sardegna Teatro. Si comincia il 5 ottobre e si va avanti sino al 14 dicembre. Spettacoli in tutta Cagliari.

"Al centro della mission di Sardegna Teatro - afferma il direttore generale Massimo Mancini - resta sempre la dimensione produttiva, oltre a questa dimensione, nello specifico per la rassegna Vortici, si rinnova il desiderio di abitare tutto il territorio di Cagliari, entrando in relazione con le periferie, senza snaturarle, non volendole trasformare in centro, ma cercando di entrare in una relazione duratura con gli spazi pubblici della città".

Vortici è realizzato grazie al sostegno di Cagliari dal vivo 2023, Fondazione Sardegna Film Commission e dalla Fondazione di Sardegna. Il programma si apre giovedì 5 e venerdì 6 ottobre con due lavori dedicati all'infanzia: prima la doppia replica di Alice Ruggero con Zilì nei locali di Sa Manifattura, poi con Tana della Compagnia TPO. In scena venerdì 6 e sabato 7 ottobre Il segreto di Annamaria Ajmone al Parco del Nervi. In prima nazionale il 7 e 8 ottobre la Compagnia TPO porta in scena Tana, rivolgendo un'attenzione particolare al pubblico tra i 2 e i 5 anni.

Un ritorno a Cagliari quello di RezzaMastrella con Hybris (7 ottobre), spettacolo coprodotto da La Fabbrica dell'Attore - Teatro Vascello e dal Teatro di Sardegna. Dillo a papà di Bush Hartshorn è una performance è rivolta a una persona alla volta e ciascuna replica sarà in un orario e in un contesto urbano molto differente: il 13 e 14 ottobre si terrà alla Manifattura, con il live di Exmá + Dj set a fine serata, il 15 ottobre la performance si fonderà con il mercato domenicale, Mercato Cuore di Sant'Elia, e il pomeriggio del centro culturale.

Ottobre prosegue il 18 con A 1000 ways di 600 Highwaymen (Abigail Browde & Michael Silverstone). Dal 26 ottobre la città di Cagliari sarà ridisegnata da La città che cammina: una performance di paesaggio, un viaggio a piedi di circa tre ore per 17 spettatori e spettatrici alla volta. Un altro attraversamento urbano è quello di Valentina Medda che torna il 3 e 4 novembre con un altro progetto Cities by night che prende l'avvio dal Centro antiviolenza di via Piovella. Da lunedì 6 a domenica 12 novembre andrà in scena La Sparanoia-atto unico senza feriti gravi purtroppo di Niccolò Fettarappa, prodotto da Sardegna Teatro. Dal 16 al 18 novembre a Sa Illetta andrà in scena Sota Terra, spettacolo di Moon Ribas e Quim Girón creato tra Mataró (Catalogna) e Cagliari (Sardegna) coprodotto da Transversal Consortium Network Cultural Activities e Teatro di Sardegna.

Infine dal 12 al 14 dicembre, il programma prosegue con Memento Mori di Lyto Triantafyllidou con Leonardo Tomasi, presso Sa Manifattura.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA