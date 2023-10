Spari dopo una festa in paese, morto il 42enne ferito

E' morto Nico Piras, il 42enne di Lula, sotto processo a Cagliari per l'omicidio del fratello, rimasto gravemente ferito la notte tra domenica e lunedì in una sparatoria in paese mentre si stava concludendo la festa per le Cortes Apertas. L'uomo era stato ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro in condizioni disperate: è spirato poco prima delle 16 nel reparto di Rianimazione. Troppo gravi le ferite riportate a causa dei due colpi di pistola che lo avevano raggiunto all'addome compromettendo alcuni organi interni. A nulla è valso anche il delicato intervento chirurgico a cui era stato sottoposto ieri.

Le indagini, nel frattempo, sono vicine a una svolta. I carabinieri della compagnia di Bitti, coordinati dal pm del tribunale di Nuoro, Ireno Satta, hanno ricostruito la dinamica della sparatoria imboccando una pista precisa: tra il ferito e chi ha sparato ci sarebbe stata una lite violenta in una delle corti del paese aperte per la manifestazione che ogni week end fa tappa in un comune della Barbagia. I militari hanno sentito decine di persone presenti nel luogo della sparatoria e sarebbero vicini al responsabile. Gli accertamenti proseguono a ritmo serrato: gli uomini del Reparto operativo del comando di Nuoro si stanno occupando degli esami sui bossoli raccolti vicino alla vittima, ma si scava anche nel suo passato.

Piras, infatti, è attualmente sotto processo con la moglie Alice Flore in Corte d'assise d'appello a Cagliari per l'omicidio del fratello Angelo Maria, ucciso nelle campagne del paese il 25 gennaio 2015 per questioni di eredità. Assolto in primo grado, fu condannato a 24 anni in appello, sentenza poi cancellata dalla Cassazione, che ha ordinato un nuovo processo ancora in corso. Un altro fatto di sangue ha segnato la vita dell'uomo: nel 1986 fu ucciso il padre, proprio davanti al fratello Angelo Maria, che all'epoca aveva solo undici anni.

