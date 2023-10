Nuovi sbarchi di migranti nel sud Sardegna, arrivati in 16

Stavano facendo colazione in un bar e hanno dichiarato di essere stati lasciati sulla spiaggia da un'imbarcazione che si è poi allontanata dalla cosa.

E' il racconto dei sei migranti tunisini rintracciati questa mattina a Villasimius, nel sud Sardegna. I sei sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir (Cagliari).. Altri due migranti sono stati rintracciati sempre nello stesso comune.. I militari hanno anche ritrovato il barchino utilizzato per arrivare in Sardegna: era stato abbandonato in località Santo Stefano sulla spiaggia di Santa Caterina

Stessa sorte è toccata agli otto migranti - sette uomini e una donna - rintracciati ieri lungo la strada provinciale 71 a Pula nel Cagliaritano. Gli otto erano sbarcati poco prima a Chia. Il barchino non è stato recuperato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA