Lotta ai tumori, campagna di prevenzione gratuita a Quartu

A Quartu "Ogni momento è buono per prenderti cura di te". È la campagna di prevenzione oncologica gratuita. Nel Centro Servizi dal 10 ottobre in programma visite senologiche ecografiche. Inaugurato oggi in via Zara anche lo Sportello benessere psicofisico.

L'iniziativa è stata presentata oggi dall'Associazione Mai Più Sole contro il Tumore e Fondazione Taccia ETS. Ci sono anche il patrocinio e la collaborazione del Comune di Quartu e dell'Assessorato alle Politiche Sociali. Sono 56mila i nuovi casi di carcinoma mammario ogni anno in Italia, circa 1.500 in Sardegna. "Il carcinoma mammario è il tumore più frequente in assoluto ed attualmente ha alte probabilità di guarigione, visto che la sopravvivenza media a 5 anni è del 89%. Ma le possibilità di guarigione sono legate principalmente al momento della diagnosi della neoplasia: quanto prima viene accertata ed operata, maggiore è la possibilità di guarire - spiega Daniele Farci, direttore dell'Unità di Medicina e Oncologia della Nuova Casa di Cura di Decimomannu -. In Sardegna i tassi di adesione agli screening oncologici sono al di sotto della media nazionale. Ecco perché questa iniziativa è così importante: gli screening di prevenzione oncologica non possono consentire di evitare l'insorgenza di un tumore, ma possono permettere di diagnosticarlo in uno stadio iniziale, in cui le probabilità di guarigione sono alte".

Soddisfazione per l'avvio della campagna è stata espressa anche dall'assessore comunale alle Politiche sociali Marco Camboni: "Questa è un'iniziativa che a Quartu esiste già da tre anni: finora si era svolta esclusivamente durante l'Ottobre Rosa, il mese dedicato tradizionalmente alla prevenzione del tumore al seno. Ora, sempre grazie alla collaborazione dell'Associazione Mai più Sole, abbiamo pensato ad una progettualità estesa per tutto l'anno, mettendo a disposizione un ampio spazio all'interno del Centro Servizi di Piazza Sant'Elena, con uno screening che sarà operativo due volte alla settimana e con dei medici specializzati a disposizione. Inutile sottolineare il valore di un'iniziativa come questa nell'ottica di un'efficace prevenzione che non dev'essere solo a ottobre, ma deve durare tutto l'anno".



