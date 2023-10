Incendio concessionaria Olbia, al lavoro su cause e stima danni

Sono state avviate questa mattina le verifiche da parte degli ispettori della Asl di Olbia all'interno dell'area adiacente la concessionaria della Renault di proprietà dei fratelli Saba, nella zona industriale di Olbia, interessata ieri da un grosso incendio che ha portato al ferimento e all'ustione di un operaio in quel momento al lavoro e ha distrutto anche numerose autovetture parcheggiate nel piazzale Gli ispettori dovranno controllare se sono state rispettate le misure di sicurezza sul lavoro e applicate le regole dell'antinfortunistica. Si lavora anche per capire le cause del rogo ed effettuare una stima dei danni che potrebbe arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro.

Le fiamme sono divampate intorno alle 19,30 di ieri sera, lunedì 2 ottobre, nella concessionaria vicino a via Singapore, probabilmente scaturite da un forno della carrozzeria e poi propagatesi in tutto il capannone.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Arzachena e quattro di Olbia insieme con un'auto botte di grande capacità proveniente dal distaccamento aeroportuale.

Circa trenta gli uomini impegnati per oltre un'ora nelle operazioni prima di spegnimento e poi di bonifica dell'area che è rimasta per ore coperta da una coltre di fumo nero.



