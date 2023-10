Il Premio Emilio Lussu a Cagliari dal 9 al 15 ottobre

Avagliano e Palmieri, Melchiorre, Marzocchi e Ferrario. Sono i nomi di vincitori della nona edizione del Festival Premio Emilio Lussu, che si svolgerà a Cagliari dal 9 al 15 ottobre, nella Sala Castello dell'hotel Regina Margherita.

Un festival in sette giornate: il programma, insieme con i nomi dei vincitori dei premi, è stato presentato oggi a Cagliari dal direttore artistico, Alessandro Macis, dal presidente del Comitato scientifico internazionale, Gian Giacomo Ortu, dalla direttrice organizzativa, Patrizia Masala e dallo scrittore, sceneggiatore e regista, Bepi Vigna.

Primo premio per la sezione Saggistica va a "Il dissenso al fascismo" di Mario Avagliano e Marco Palmieri (Il Mulino, 2022); primo classificato per la sezione Narrativa è "Il duca" di Matteo Melchiorre (Einaudi, 2023); al primo posto per la sezione Narrativa a fumetti è "L'ombra non è mai così lontana" di Leila Marzocchi (Oblomov Edizioni, 2023). Il Premio Emilio Lussu alla carriera del 2023 va alla giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario. La cerimonia di premiazione si terrà il 14 ottobre.

Foltissimo il calendario degli appuntamenti del Festival, tra cui la celebrazione del centenario di grandi autori come Italo Calvino, Giuseppe Fiori e Wislawa Szymborska, per proseguire con "Donne e società", con lo speciale omaggio dedicato a Joyce Lussu.

Fari puntati anche quest'anno per le graphic novel, con il coinvolgimento del Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari e la presenza di tre autori di fama internazionale: lo spagnolo Ángel De La Calle, il brasiliano Marcello Quintanilha e il galiziano Miguelanxo Prado, al fianco di Bepi Vigna, Mario Greco, Laura Scarpa. Ci sarà anche il consueto Convegno internazionale di studi su Emilio Lussu, dedicato al rapporto tra storia, memoria e narrazione.

Spazio anche al progetto "Tra parole e musica d'autore, nato in collaborazione con l'associazione Musica italiana a Parigi, all'arte figurativa con la mostra Janas e alla promozione del territorio grazie al tour nel villaggio pescatori di Giorgino, con le guide turistiche Trip Sardinia e il Comitato di quartiere.



