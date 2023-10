Festa a Olbia per nuova centenaria, pergamena dal sindaco

Cento anni e non sentirli: per Antonietta Ciapeddu, classe 1923, originaria di Sassari ma da sett'anni residente a Olbia, il tempo, o meglio gli effetti sul suo corpo, sembrano quasi essersi fermati.

Nei giorni scorsi ha soffiato sulle cento candeline, ma lei, casalinga che ha cresciuto quattro figli, legge ancora tutti i giorni il quotidiano senza aver bisogno degli occhiali.

Appassionata di telenovelas pomeridiane, perfettamente autosufficiente, solo da alcuni anni ha deciso di trasferirsi a casa di una delle figlie, Mariella.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, le ha portato oggi una pergamena di buon augurio per il secolo di vita appena festeggiato a nome di tutta la comunità olbiese.



