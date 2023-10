Dalla Asl Ogliastra una t-shirt per chi dona il sangue

La Asl Ogliastra rilancia la campagna sulla donazione di sangue premiando i donatori con una t-shirt in regalo. Il Centro trasfusionale dell'azienda sanitaria aderisce al progetto regionale "Dèv-Donare è vita" con l'obiettivo di far fronte alla preoccupante emergenza di sangue in Sardegna. Nei mesi mesi il Centro, con il supporto dell'Avis territoriale, ha coinvolto per la causa società sportive, forze dell'ordine, scuole e associazioni, ma anche turisti grazie all'autoemoteca posizionata sulle spiagge del litorale ogliastrino.

La direttrice del Centro trasfusionale di Lanusei, Giusy Cabiddu, ricorda che si può donare il sangue dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, previo appuntamento telefonando allo 0782 490 229 - afferma Giusy Cabiddu, direttrice del Centro trasfusionale della Asl Ogliastra - "Per chi verrà a trovarci - annuncia - è pronta una t-shirt del progetto Dèv: un piccolo regalo per chi decide di compiere questo gesto di grande generosità".

La dirigente sottolinea anche gli effetti positivi per chi dona: verrà infatti sottoposto ad un check-up approfondito che consente di verificarne lo stato di salute. "Non si tratta quindi solo del bene che facciamo nei confronti degli altri ma anche - chirisce - di quello che stiamo facendo a noi stessi".





