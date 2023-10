Coldiretti, nuovo marchio "M" dedicato a Maracalagonis

Un marchio con la "M" di Maracalagonis che si intreccia al simbolo dell'hashtag, tanto usato nei social e nella rete, il tutto identificato con diversi colori di sfondo e lo slogan: "Maracalagonis, territorio da vivere e da gustare". È il logo identificativo del nuovo progetto di sviluppo agricolo in filiera corta, presentato oggi dal Comune di Maracalagonis e Coldiretti Cagliari.

Un simbolo che in questa prima fase è stato accostato a due delle produzioni di punta del territorio di Maracalagonis, il pomodoro (Sa Tomata Maresa) e l'uva (S'Axina Maresa). Durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, che si è tenuta al Mercato Agroalimentare della Sardegna di Sestu, sono state consegnate ai produttori agricoli anche le cassette proprio con il nuovo logo-simbolo per i due prodotti, in attesa di estendere il programma alle altre produzioni territoriali con uno sguardo, oltre che all'agroalimentare, anche a turismo, artigianato e promozione territoriale.

Il progetto lanciato oggi con la collaborazione tra Coldiretti Cagliari e l'amministrazione comunale del paese guidato dalla sindaca Francesca Fadda, era nato lo scorso dicembre con la firma di una convenzione che prevedeva tutti i passaggi dell'iniziativa tra la realizzazione dl packaging identificativo con marchio per le produzioni della filiera agricola di Maracalagonis e le altre attività collaterali di animazione territoriale che coinvolgono Coldiretti Cagliari e il Comune. Per la messa in campo del progetto il Comune ha finanziato l'iniziativa con 20 mila euro, mentre i restanti 15 mila euro sono messi in campo dalle aziende agricole aderenti.

"Con questo progetto abbiamo voluto dare ancora più risalto alle produzioni di qualità che vanta il territorio del Sud Sardegna e, in particolare, di Maracalagonis - sottolinea il presidente di Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas durante la conferenza stampa - il tutto attraverso un programma di valorizzazione che punta sull'identificazione di un marchio per le produzioni di Maracalagonis e, soprattutto, alla promozione di questi prodotti nei canali della commercializzazione".

produttori, commercianti e tra la gente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA