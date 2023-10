Apre a Oristano l'ambulatorio per chi è rimasto senza medico

Da mercoledì 4 novembre, aprirà a Oristano l'ambulatorio straordinario di comunità territoriale nei locali della guardia medica, in via Carducci 33. Il turno dell'Ascot della città di Eleonora sarà attivo ogni mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14. Il servizio sarà rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta consentendo di "alleggerire il lavoro della guardia medica nelle ore notturne, dove ora si recano pazienti anche per farsi prescrivere delle ricette", spiega il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi Nel frattempo arriva un nuovo medico di base. La dottoressa Georgia Martignone ha risposto all'avviso pubblicato da Ares per l'assegnazione di un incarico provvisorio per un medico di base ad Oristano e riceverà in via Beato Angelico 7 visitando i pazienti dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 11 e il giovedì e venerdì dalle 15,30 alle 17,30. "Con l'arrivo della nuova dottoressa, che potrà farsi carico di un numero massimo di 1000 pazienti e l'apertura dell'ASCoT domani nella sede della guardia medica di via Carducci siamo riusciti a soddisfare il fabbisogno di medici di medicina generale in città - osserva Serusi - i 1500 pazienti che rimarranno senza medico di base, dopo che 1000 cittadini sceglieranno la dottoressa Martignone, potranno infatti far riferimento al nuovo ambulatorio straordinario di comunità territoriale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA