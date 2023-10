Windsurf: conclusi a Porto Pino i campionati italiani

Con la conclusione della Long distance, si è chiuso ieri il 49/o campionato italiano della classe Windsurfer organizzato dalla Lega Navale del Sulcis dopo quattro giornate di puro 'windsurfer style of life', sul mare prospiciente le dune di Porto Pino, a Sant'Anna Arresi.

Otto le prove della course race portate a termine nei primi tre giorni, con due scarti per tutte le categorie grazie a un vento che ha sempre soffiato generoso, tra i 21 e i 10 nodi. Le 5 flotte si sono alternate su un unico campo di regata, fino a sabato pomeriggio, mentre vicino alla spiaggia si sono svolte le gare di slalom e freestyle.

Senza grandi sorprese, a eccezione della classe femminile, arrivano sul podio con un dominio incontrastato in quasi tutte le prove i vincitori del campionato dello scorso anno e del mondiale disputato a Palermo nel 2022: Andrea Marchesi nella categoria A (leggeri), davanti a Mario Valdivieso del Circolo Palinuro e l'inglese Paul Leone.

Nella categoria B dei medio leggeri oro per il palermitano Marco Casagrande del circolo Albaria, davanti al francese Eric Belot e a Nicola Spadea dello Yacht Club Gaeta. Nella categoria C dei medio pesanti Alessandro Torzoni dello Yacht Club Marina di Salivoli si laurea campione italiano precedendo il francese Jean Philippe de La Pierre e Massimiliano Casagrande del circolo Albaria. Conferma l'ottima forma nella categoria D (pesanti) Alessandro Alberti del Clubino del Mare che è primo davanti a Paco Cottone dell'Albania e al francese Gilles Christophe.

Tra le donne, grande prestazione della giovane Bruna Ferracane del circolo Albaria, che si piazza davanti a Celine Bordier e a Giulia Clarkson del Windsurfing Club Cagliari.

Tra gli atleti sardi del Windsurfing Club Cagliari, Riccardo Poledrini è terzo nella course race tra gli under 19 e decimo assoluto nella categoria A, appena davanti al collega di club Enrico Niola, premiato per il terzo posto tra gli under 19 dello slalom. Tra i surfer del Circolo Nautico Olbia, Davide Gessa conquista il settimo posto e Gabriele Spano l'11/o nella categoria C, Angelo Usai è ottavo nella categoria D.

Nello Slalom vincono la finale Andrea Marchesi (categoria A), Marco Casagrande (categoria B), Alessandro Torzoni (categoria C), Alessandro Alberti (categoria D) e Giulia Clarkson tra le donne.



