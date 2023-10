Scuola: avvio lezioni nell'Isola con buchi nel personale Ata

Scuole iniziate da tre settimane.

Ma in molti istituti il personale Ata, dai dipendenti amministrativi ai collaboratori scolastisci, non è al completo.

Lo denuncia il Coordinamento dei presidenti dei consigli d'istituto della Sardegna. "Le autonomie scolastiche - si legge in una nota - sono dovute ricorrere a numerosi stratagemmi per poter garantire i servizi essenziali a salvaguardia della vigilanza e della sicurezza degli studenti". "Le scuole inoltre- attacca il Coordinamento - si sono dovute barcamenare nella burocrazia e nelle incombenze dovute alla programmazione delle risorse del Pnrr, che se anche può temporaneamente procurare altro personale Ata, ne distoglie parte dalle già complesse e numerose adempienze".

"Diversi istituti scolastici, principalmente scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado, si trovano costretti a procrastinare sine die il tempo pieno e il servizio di refezione scolastica, proprio per la mancanza del personale Ata, e ciò influisce negativamente - ribadisce il Coordinamento - sia sull'offerta formativa che per l'organizzazione familiare".

L'appello: un immediato intervento affinché venga "incrementato il personale Ata, al fine della sicurezza e della funzionalità del sistema scolastico, per garantire pari diritti a tutte agli studenti della Sardegna, già sofferente in termini di dispersione scolastica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA