Scooter contro guard rail a Monserrato, feriti due ragazzi

Ha perso il controllo dello scooter finendo contro il guard rail. Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati trasportati in ospedale con assegnato un codice rosso, per dinamica, a seguito dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 8 lungo la statale 554 in direzione di Monserrato.

I due viaggiavano in sella a uno scooter Honda Sh 125 condotto dal più grande quando, per cause non ancora accertate, la due ruote si è schiantata sulla barriera di protezione e i ragazzi sono stati sbalzati dal mezzo finendo sull'asfalto. Sul posto, avvertiti dagli automobilisti in transito, sono intervenuti i carabinieri di Quartu e le ambulanze del 118. Il 17enne è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari, l'amico al Policlinico di Monserrato. Entrambi erano coscienti e non sarebbero in pericolo di vita.



