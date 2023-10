Regionali 2024: Capelli, 'confronto tra i papabili candidati'

Un confronto pubblico di idee e programmi in vista delle prossime elezioni regionali del 2024.

Lo propone Roberto Capelli, già consigliere regionale e deputato prima per l'Udc, poi con il Centro democratico e ora rappresentante del movimento Un'altra Sardegna, per smuovere le acque all'interno della coalizione di centrosinistra, con Pd, M5s e indipendentisti.

In una lunga lettera aperta, il politico centrista conclude con l'invito personale a quelli che ritiene i papabili candidati del centrosinistra allargato alla carica di governatore. "In attesa che le singole organizzazioni politiche definiscano al loro interno una propria e definitiva proposta - scrive Capelli -, vorrei invitare a un confronto pubblico quanti vorranno proporsi, in alternativa alla destra, per la presidenza della Regione Sardegna". Così l'invito è esteso a "Silvio Lai, Desirè Manca, Graziano Milia, Romina Mura, Renato Soru, Alessandra Todde, Mauro Usai e a quanti saranno nel frattempo proposti dalle varie componenti o vorranno legittimamente proporsi". Un incontro "senza spartito, senza pregiudizi", chiarisce Capelli, da svolgersi a Nuoro nei prossimi giorni.

Nelle tre pagine di considerazioni politiche sull'attuale situazione in Sardegna, l'ex consigliere regionale parla del tavolo della coalizione di centrosinistra "quanto mai affollato da sigle e rappresentanti, mi chiedo se mai riuscirà un percorso di semplificazione". Per Capelli niente primarie e niente sondaggi, "resta solo la via della scelta responsabile da parte delle dirigenze politiche della coalizione che, a mio avviso, dovranno pesare e giudicare: competenza, esperienza e, soprattutto, affidabilità umana e politica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA