Malore sulla nave, donna incinta soccorsa ad Arbatax

Una donna incinta di 40 anni, colta da un malore mentre si trovava su una nave passeggeri, è stata soccorsa dalla Guardia costiera di Cagliari.

La "Splendid" in navigazione da Tunisi a Genova ha lanciato l'allarme in piena notte, mentre si trovava a circa 30 miglia est da Capo Bellavista, segnalando il malore della 40enne al termine della gravidanza.

La Capitaneria di porto ha inviato subito la motovedetta Cp 835 di Arbatax con a bordo il personale del 118 che ha raggiunto la nave alle 6 del mattino.

La donna è stata stabilizzata e trasportata fino in porto ad Arbatax, poi è stata trasferita all'ospedale di Lanusei.



