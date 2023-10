Cade da finestra lavando i vetri, muore 24 ore dopo in ospedale

E' morta all'ospedale San Francesco di Nuoro Cristina Piroddi, la donna di 57 anni caduta ieri mattina da una finestra mentre lavava i vetri nella sua abitazione di Monte Petrosu, una frazione di San Teodoro, nel nord Sardegna. I medici hanno accertato nel pomeriggio di oggi la morte cerebrale e stanno ora procedendo all'espianto degli organi per la donazione.

Cristina Piroddi era stata trovata in una pozza di sangue dopo un volo di cinque metri e trasportata dall'elisoccorso del 118 al San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi a causa delle profonde ferite alla testa riportate nella caduta. I medici della Neurochirurgia l'avevano sottoposta a un luogo e delicato intervento chirurgico, che purtroppo non è servito a strapparla alla morte. Poche ore fa la donna ha cessato di vivere.



