Basket: la Dinamo stecca la prima, ora testa a Cremona

Prima partita di campionato da dimenticare per la Dinamo Banco di Sardegna, che priva degli infortunati Tyree, Charalampopoulos, Raspino e Bendzius, si fa surclassare al PalaSerradimigni dalla Gevi Napoli che passa in scioltezza con il punteggio di 90-111, dopo avere avuto un vantaggio anche di 27 punti.

La Dinamo ha sbagliato completamente l'approccio alla gara, pagando, oltre alle assenze, il poco feeling di squadra dei nuovi innesti Whittaker, Gombauld, e McKinnie (l'ex Nba in biancoblu da appena una settimana).

Napoli, invece, non ha sbagliato un colpo, punendo puntualmente i sassaresi da oltre l'arco dei 6.75 (Sokolowski e Zubcic stratosferici) e sfruttando la quasi inesistente prova difensiva dei padroni di casa.

In una serata disastrosa, qualche segnale positivo è arrivato dal solito Diop, che rientrante da un infortunio che ne ha limitato la preparazione precampionato, ha comunque profuso energia mettendo a registro 15 punti e 10 rimbalzi.

Generosa anche la prova di Cappelletti (9 punti e 9 assist), partito inspiegabilmente dalla panchina per lasciare spazio al 18enne Pisano, e di Alonzo McKinnie (15 punti, 3 rimbalzi, 1 assist).

Ora i biancoblu di coach Bucchi hanno una settimana di tempo per resettare tutto, provare a recuperare gli infortunati e presentarsi domenica a Cremona con una faccia diversa.



