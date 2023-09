La danza contemporanea abita a Cagliari con Find 41

Affascinanti coreografie, incursioni urbane e performance in vetrina: al via la 41/a edizione del Find, festival internazionale nuova danza in programma dal 7 al 31 ottobre a Cagliari tra Bastione di Saint-Remy, Giardino sotto le Mura, Orto Botanico e Teatro Massimo.

41 spettacoli, 13 prime, 14 master class, 27 compagnie italiane e 9 estere (Francia, Spagna, Germania, Grecia UK, Malta, Canada). Un ricco carnet di spettacoli, per la kermesse inventata da Paola Leoni, tra le pioniere della danza contemporanea in Sardegna, scomparsa nel 2011 e che prosegue con la direzione artistica di Cristiana Camba che spiega: "Nella scelta del titolo Compounding world abbiamo cercato di riprendere l'essenza del termine tornando alla sua sacralità e alla sua ritualità, e a quello che la danza riesce a creare 'componendo', appunto, e ricreando dei 'mondi', avvicinando il mondo dello spettatore e quello del performer".

Prime nazionali e tante novità nel cartellone 2023 allestito da Maya Inc. Debutta nell'Isola "Han-Human: A leap of Love" di Elementz Art, coreografia di Daniele Salvitto, e così "Sharks", di Mario Coccetti per Asmed/Balletto di Sardegna e S-Dance Company, e ancora "Ikaro" di Rocco Suma e "Arianna" di Sara Perra e Valeria Angela Russo; in scena in prima assoluta "Opera Drama" di Monica Casadei per Artemis Danza, con Maria Loi, "La Timidezza del Lupo" di Claudia Rossi Valli, produzione Cinqueminuti Aps e Balletto di Sardegna, e "Wednesday" di Livia Lepri per Danza Estemporada, nel Find Ragazzi.

In prima nazionale, "As if, I have missed myself" della C&C Company, coreografia di e con Fabio Liberti e Emanuele Rosa; "Volto umano" di Toula Limnaios; e "Apolo" di Daniel Fernández Martín, "De Triana a Sevilla" di Victor Rodrìguez, "TEKIŌ", una creazione di e con Aythami Suárez e Yaret Marrero, "Echo" e "Human Tripod" di Pauline Gervais/Pauline Berndsen Danse.

Inaugurazione il 7 ottobre al Giardino sotto le Mura con "SuperAbile", di Asmed/Balletto di Sardegna, in collaborazione con Casa Futuro: concept, coreografia e danza di Luca Castellano, Marzia Flamminii e Sara Pischedda. S'intitola "GiruGiru - Site Specific Hbo" la coreografia di Francesca La Cava per Gruppo e-Motion e spazio alla Danza Urbana del Network Anticorpi XL con "Come neve" di Adriano Bolognino.



