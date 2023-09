Incendio in una villetta a Quartu, proprietari illesi

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Cagliari per un incendio divampato nella notte all'interno di un abitazione nel litorale di Quartu.

Le fiamme si si sono sviluppate al primo piano, nella zona notte: in casa in quel momento i proprietari dormivano.

L'intervento delle squadre ha evitato che l'incendio coinvolgesse l'abitazione accanto.

Sul posto anche personale del 118: buone le condizioni di salute degli abitanti della casa. Sul luogo dell'incendio anche gli agenti del Commissarato di Quartu.

Sul posto hanno operato quattro mezzi dei Vigili del fuoco per un totale di 12 uomini. La zona notte della casa risulta al momento inagibile.



