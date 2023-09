Un defibrillatore "intelligente" in Piazza Yenne a Cagliari

In occasione della Giornata mondiale del cuore, promossa dalla World Heart Federation, è stato ufficialmente consegnato alla città di Cagliari dalla Abbi Group un defibrillatore di ultima generazione che, collocato tra Piazza Yenne e l'inizio del Corso Vittorio Emanuele II, sarà a disposizione di tutti i frequentatori del centro in caso di emergenza sanitaria.

Si tratta di un'apparecchiatura di facile utilizzo anche da parte di chi non ha una specifica preparazione in materie sanitarie perché è uno strumento "intelligente" che è direttamente collegato con la centrale operativa dell'Ares.

"Questa donazione - ha commentato il vice sindaco Giorgio Angius - contribuisce a fare di Cagliari una città cardio-protetta che è uno degli obiettivi fondamentali della nostra Amministrazione.

Uno degli aspetti più importanti, infatti, è la tempestività nell'agire che andrebbe abbinata con la formazione degli operatori".

Per questo motivo, alla installazione del defibrillatore, la ABBI, con il Patrocinio di Comune di Cagliari e Città Metropolitana di Cagliari, la partnership dell'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione e in collaborazione con la Cecchini Cuore Onlus, Re - heart, IRC-Comunità e Donne Distribuiscono Defibrillatori di Simona Buono, ha avviato una serie di attività formative che hanno coinvolto non solo il personale comunale ma anche la gente comune che oggi in Corso Vittorio Emanuele ha assistito alle dimostrazioni pratiche.

"Con l'aiuto di sponsor e associazioni - ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco - vogliamo dare sempre maggiori strumenti perché la cittadinanza possa vedere salvaguardate la salute di tutti".

Dedica speciale da parte di Abbi Group che ha intitolato il totem contenente il defibrillatore ad un dipendente, Sandro Balbina, recentemente scomparso proprio per un improvviso problema cardiaco. "Per questo motivo - ha spiegato il direttore generale Abbi Group, Stefano Ibba - ci teniamo ancora di più a questa apparecchiatura. Perché speriamo possa essere d'aiuto a chi si dovesse trovare in una situazione di grave pericolo per la propria salute. Noi li abbiamo installati in tutti i nostri punti vendita, affiancando le apparecchiature ad appositi corsi di formazione. Anche perché, pur sperando che non debba mai essere utilizzato, vogliamo che, nel momento in cui dovesse servire, possa essere di facile utilizzo".



