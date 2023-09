Sciopero aeroporti, 17 voli cancellati in Sardegna

Diciassette voli cancellati, complessivamente, nei tre aeroporti sardi, ma pochi disagi per i passeggeri, che erano già stati avvisati dalle compagnie.

Solo lo scalo di Cagliari era interessato dallo sciopero dei lavoratori degli handler di oggi, ma ad Alghero e Olbia ci sono state ripercussioni per i voli in arrivo da aeroporti dove era previsto lo sciopero.

A Cagliari sono 10 i voli cancellati; all'aeroporto di Alghero tre voli in arrivo cancellati e due in partenza, mentre nello scalo di Olbia cancellato un volo in arrivo e uno in partenza.

Nello scalo di Cagliari i servizi handling si sono fermati dalle 13 alle 17, ma già a partire dalle 10, davanti all'area partenze, si è svolto un presidio che andrà avanti fino alle 17.

"Registriamo un adesione del 98% del personale che oggi poteva scioperare - dichiara il segretario generale della Uil Trasporti Sardegna, William Zonca - visto che è stata imposta la riduzione da 24 a 4 ore di sciopero".

"Siamo consapevoli che gli scioperi possono causare disagi all'utenza - spiegano i segretari Alessio Salis (Filt Cgil), Michele Palenzona (Fit Cisl) e Michele Deias (Uil Trasporti) - ma questo è l'unico strumento attraverso il quale i lavoratori possono fare valere le loro richieste e rivendicazioni. Non è più tollerabile l'inerzia delle controparti che sta bloccando il rinvio di un rinnovo contrattuale indispensabile a garantire un trattamento economico dignitoso e solide tutele individuali ai lavoratori di un settore in forte crescita".



