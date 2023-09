Hospice Asl Cagliari, inaugurato L'angolo di Serena

Si chiamerà "L'Angolo di Serena" il gazebo inaugurato oggi nel giardino dell'Hospice della Asl di Cagliari, alla presenza della direzione generale e dei referenti dell'Hospice e del Distretto Area vasta.

Si tratta di un gazebo all'interno del giardino fornito di arredi, fortemente voluto dalla famiglia di una giovane paziente deceduta nel mese di gennaio per godere della natura e del sole in qualsiasi periodo dell'anno. "Ringraziamo di cuore la famiglia di Serena per questa donazione - afferma il direttore generale della Asl di Cagliari Marcello Tidore -. Un rifugio completamente immerso e perfettamente integrato nel verde del giardino dell'Hospice, per respirare all'aria aperta, per godere sotto il cielo di un po' di sole o proteggersi dalla pioggia e dal vento e prendersi il proprio spazio come 'un rifugio dalla sofferenza'. Siamo certi che questo dono renderà più leggera e confortevole la permanenza delle persone ricoverate in questa struttura".

"Il gazebo rappresenta tutto questo ma non solo: è una importantissima testimonianza di generosità di una famiglia che nel dolore della perdita della figlia ha il pensiero rivolto ad altre famiglie, ad altre madri, ad altre figlie che possono in tal modo trovare una piacevole oasi di serenità - spiega la dott.ssa Gabriella Gatto, dirigente medico dell'Hospice -.

Serena resterà sempre nel nostro cuore e nel ricordo di tutti i pazienti dell'Hospice".

L'attività dell'Hospice di Cagliari si svolge su 16 posti letto, 9 al primo piano e 7 al secondo, ed è in corso di organizzazione l'attività di consulenze domiciliari.

Nell'Hospice opera, oltre a tanti volontari, un'équipe multidisciplinare formata da medici, infermieri, psicologo, fisioterapista e operatori sociosanitari.



