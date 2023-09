Carni non tracciate in una macelleria, blitz dei Nas a Cagliari

Il titolare di una macelleria di Cagliari è stato sanzionato dai carabinieri del Nas per la mancata tracciabilità e rintracciabilità di alcune derrate alimentari. Complessivamente i militari hanno sequestrato 35,2 kg di carne suina e 3,6 kg di carni ovine, per un valore commerciale di circa 1.000 euro. Le carni erano prive del bollo sanitario in violazione di una specifica norma che lo prevede.

"Gli alimenti sono stati sottratti all'utilizzo dell'esercente mediante l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo - spiegano i carabinieri - Non è stato in alcun modo possibile verificare come e quando quelle carni siano state acquistate".



