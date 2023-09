A Quartu Ecofestival 2023 con silent concert dei Tazenda

Arriva a Quartu l'EcoFestival 2023: è uno degli appuntamenti della rassegna "Ripensare la e le città" in programma anche ad ottobre tra centro e litorale. Martedì spazio al Museo Multimediale Itinerante Andrea Parodi, dedicato al cantante dei Tazenda scomparso diciassette anni fa, con centinaia di ore di registrazione audio e video.

L'esposizione sarà a disposizione proprio nel parco di Sant'Andrea dedicato al cantante, in concomitanza con il silent concert dei Tazenda. La band sarda proporrà un'esibizione senza emissioni acustiche, per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela ambientale.

Gli storici fondatori del gruppo Luigi Marielli (chitarre) e Luigi Camedda (tastiera) e il cantante Nicola Nite proporranno il loro spettacolo con la musica non riprodotta dai classici altoparlanti ma attraverso le cuffie, per un'immersione totale in ogni brano. Appuntamenti ogni giorno sino a domenica tra incontri, laboratori, teatro, musica. Sabato una serata dedicata alle tradizioni e al folklore, con i gruppi che presentano al pubblico abiti e tradizioni dei loro comuni.

Ma a Sant'Andrea sarà anche il giorno di Summer is Back: sbarca al Parco Parodi per una serata con esibizioni, street food, concerti, street art.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA